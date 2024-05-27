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Происшествия

Серпом вскрыл мужчина живот беременной жене, чтобы узнать пол ребенка

Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который напал на жену и вскрыл ей серпом живот, сообщает News9Live.

Дикий случай произошел в Индии. Мужчина и женщина скандалили из-за пола будущего ребенка.

Женщина уже родила от мужа пятерых детей — девочек. Мужчина хотел сына и винил жену в том, что она до сих пор не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам.

Во время последней мужчина вновь обвинил жену в том, что она рожает только девочек и был уверен, что и в этот раз она родит не мальчика, указывает Lenta.ru.

И рассек женщине живот серпом, чтобы убедиться, что она беременна мальчиком. Несмотря на тяжелые увечья, женщине удалось выбраться из дома. Ее увидел ее брат и вызвал экстренные службы.

Женщину медикам удалось спасти, но ребенка — нет.

Должен был родиться мальчик.

Ранее двое детей без половой принадлежности родились в Новосибирской области.

Оба новорожденных имеют признаки обоих полов. У детей редкая генетическая мутация — адреногенитальный синдром.

Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции половой принадлежности.

Однако в любом случае пациентам придется принимать гормональные препараты пожизненно.

Заболевание может быть смертельным, если его не лечить. Больные страдают неправильным развитием половых органов, остаются низкорослыми и коренастыми, а также имеют ряд серьезных заболеваний.

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