Дикий случай произошел в Индии. Мужчина и женщина скандалили из-за пола будущего ребенка.
Женщина уже родила от мужа пятерых детей — девочек. Мужчина хотел сына и винил жену в том, что она до сих пор не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам.
Во время последней мужчина вновь обвинил жену в том, что она рожает только девочек и был уверен, что и в этот раз она родит не мальчика, указывает Lenta.ru.
И рассек женщине живот серпом, чтобы убедиться, что она беременна мальчиком. Несмотря на тяжелые увечья, женщине удалось выбраться из дома. Ее увидел ее брат и вызвал экстренные службы.
Женщину медикам удалось спасти, но ребенка — нет.
Должен был родиться мальчик.
Ранее двое детей без половой принадлежности родились в Новосибирской области.
Оба новорожденных имеют признаки обоих полов. У детей редкая генетическая мутация — адреногенитальный синдром.
Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции половой принадлежности.
Однако в любом случае пациентам придется принимать гормональные препараты пожизненно.
Заболевание может быть смертельным, если его не лечить. Больные страдают неправильным развитием половых органов, остаются низкорослыми и коренастыми, а также имеют ряд серьезных заболеваний.
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