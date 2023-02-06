Сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире

Жильцов дома эвакуировали, сообщает 78.ru.
Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.
Изъяты охотничье ружье, патроны, охотничий карабин, травматический пистолет, наручники, дробь, банки с порохом, гильзы, пневматические пули. Выяснилось, оружие не времен Великой Отечественной войны.
Проводится разбирательство.
Ранее ребенок нашел на улице гранату и принес ее бабушке. До приезда взрывотехников она вынесла снаряд на улицу. Прибывшие специалисты оцепили несколько улиц и обследовали предмет.
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