Сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире

В квартире жилого дома в Санкт-Петербурге обнаружен сейф с тротилом, гранатами, боевыми патронами.

Жильцов дома эвакуировали, сообщает 78.ru.

Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.

Изъяты охотничье ружье, патроны, охотничий карабин, травматический пистолет, наручники, дробь, банки с порохом, гильзы, пневматические пули. Выяснилось, оружие не времен Великой Отечественной войны.

Проводится разбирательство.

Ранее ребенок нашел на улице гранату и принес ее бабушке. До приезда взрывотехников она вынесла снаряд на улицу. Прибывшие специалисты оцепили несколько улиц и обследовали предмет.