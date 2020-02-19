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Происшествия

«Сгорел бы и я, и автомобиль»: в Алтайском крае полицейские спасли жизнь водителю

60-летний житель Первомайского района Алтайского края чуть не сгорел в своем Volkswagen Passat. На помощь мужчине вовремя пришли сотрудники ДПС, рассказали в краевом главке МВД.

Лейтенант полиции Александр Рикерт и старший лейтенант Павел Петухов.
Лейтенант полиции Александр Рикерт и старший лейтенант Павел Петухов.
22.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Александр Рикерт и старший лейтенант Павел Петухов возвращаясь с патрулирования Чуйского тракта. Они заметили стоящий на обочине автомобиль с поднятым капотом и предложили помощь.

Водитель пытался собственными силами устранить неисправность в топливной системе и от помощи отказался. Временно он уже устранил неисправность и сможет самостоятельно доехать до ближайшего автосервиса, сказал мужчина.

Когда иномарка двинулась, сотрудники ГИБДД заметили, что из-под транспортного средства вырываются языки пламени.

Полицейские предупредили водителя и оперативно справились с возгоранием при помощи огнетушителей и снега, а потом остановили попутно идущий грузовик, чтобы отбуксировать неисправный Volkswagen до ближайшей станции технического обслуживания.

«Мужчина благодарит сотрудников отдельной роты ДПС за проявленную бдительность и решительность действий: «Если бы не полицейские, то сгорел бы и я, и автомобиль. Большое человеческое спасибо за отзывчивость и слаженность действий», — говорится в сообщении краевого ГУ МВД.

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