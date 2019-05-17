Сгоревший в Шереметьево SuperJet 100 заходил на посадку с перегрузом

Superjet 100 перед ЧП в Шереметьево заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, но без превышения скорости. Об этом говорится в документе Росавиации, пишет РИА Новости.

В момент посадки масса самолета составляла около 42600 кг, что на 1600 кг превысила максимально допустимую посадочную массу.

«Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 -160 узлов (287−296 километров в час). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», — говорят в ведомстве.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.