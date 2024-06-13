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Происшествия

Шаровая молния чуть не убила семью в Новосибирске

В Новосибирске прошла сумасшедшая гроза - шаровая молния влетела в дом пенсионера Сергея, сообщает «КП - Новосибирск».

Сергей - к нему в дом попала шаровая молния.
Сергей - к нему в дом попала шаровая молния.

Непогоду в Новосибирске 6 июня сопроводила шаровая молния. Ее разряд ударил по одному из частных секторов, пострадал коттедж военного пенсионера Сергея. Шарик молнии пробил стену его дома и повредил проводку. Более того, сгорела техника и пробило трубу газа: хозяин успел закрыть вентиль и потушить пламя.

Очевидцы рассказывают, что лил сильный дождь, гроза не унималась. Вечером около 23:30 жители улицы Двинской увидели сильный разряд молнии над частным сектором. Молния разбилась на два шарика, как раз один из них повернулся против ветра и полетел громить дом Сергею. Другой удалился по небу со страшным свистом.

Хозяин коттеджа описал роковой день: Звук был подобен разрыву бомбы. От удара в стене выбило 10 отделочных кирпичей, образовалась дырка. Осколки с искрами разлетелись на 6 метров. Сам импульс ушел в проводку, повредил розетки и выбил все лампочки на территории. В утиль ушло два роутера и два компьютера. В шоке от происходящего была даже овчарка, охраняющая дом. Ее младшие сородичи с испуга сделали лужу, а у 7-летнего сына началась истерика.

Ситуация сильно напугала овчарку.
Ситуация сильно напугала овчарку.

В задымленном коттедже Сергей смог оперативно перекрыть газ и спасти жилище. Оказалось, что удар прошил и разорвал газовую трубу, повредив при этом водопровод. Семья вызвала 112.

Позже молния переключилась на соседей Сергея. Она ушла в щиток и повредила домашний кинотеатр с прилегающей техникой. Их 15-летняя дочь долго плакала от испуга.

Дом соседей Сергея также пострадал.
Дом соседей Сергея также пострадал.

Сергею понадобилось более ста тысяч рублей и четыре дня, чтобы минимально привести дом в порядок.

«Я пережил два пожара в коттеджах, поэтому сильно меня не напугать. Тут действовал на холодную голову, хотя и была небольшая паника. Надеюсь, что такое больше не произойдет, но подумываем о страховке», – сообщил Сергей.

Елизавета Лемешкина

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