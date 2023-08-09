Шаталась мебель, выбило стекла: очевидцы рассказали о своих ощущениях после взрыва под Москвой

Жители Сергиева Посада рассказали о первых секундах после мощного взрыва, который произошел в городе 9 августа.

Все рассказывают об оглушительном взрыве, пишет Lenta.ru. Судя по сообщениям, взрывная волна "прошлась" по окнам, москитным сеткам в радиусе 10 км от эпицентра.

Волной открыло окна. У многих шаталась мебель.

У жителей первой реакцией был шок, потом все начали звонить родственникам и знакомым — говорить о своем самочувствии и интересоваться состоянием здоровья других.

Сергиев Посад находится в 70 км от Москвы.

На месте работают экстренные службы. К медикам обратились 25 человек. Предварительно установлено, что взрыв произошел на складе пиротехники (бывший столярный цех) на территории оптико-механического завода.