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Происшествия

Шайка маргиналов зверски избила и надругалась над бездомным в Алтайском крае

Две женщины и два мужчины в Красногорском районе жестоко расправились с 45-летним бомжом. В тот день между ними возник конфликт.

Бедность. Бездомный.
Бедность. Бездомный.
СС0

Компания из четырех сельчан вела асоциальный образ жизни. Они воровали, а на вырученные деньги устраивали пьянки.

В один из дней февраля между ними и также находившемся в доме человеком без определенного места жительства произошла ссора, которая переросла в избиение.

«Поочередно, двое мужчин и две женщины на протяжении нескольких часов избивали его, нанося удары руками, ногами, а также различными предметами по голове. Кроме того, они совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Через несколько часов после этого мужчина скончался от полученных травм.

Вину в содеянном сельчане признали частично. Уголовное дело по нескольким статьям передали для рассмотрения в суд.

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