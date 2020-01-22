Щеку прострелили директору магазина в Новосибирске из-за двух бутылок шампанского

Отмечается, что компания вначале похитила одну бутылку шампанского. Судя по всему, ее не хватило и «покупатели» вернулись за второй через 10 минут.
Работник магазина, увидев посетителей, нажал на тревожную кнопку, однако они успели убежать.
Директор магазина устроил погоню. На улице возникла потасовка, в ходе которой в него дважды выстрелили.
В компании «Гвардия», сотрудники которой задержали нескольких грабителей, включая стрелка, рассказали, что одна из пуль попала в лицо и повредила мягкие ткани щеки.
Задержанных передали полиции. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила 346 рублей.