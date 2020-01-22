Щеку прострелили директору магазина в Новосибирске из-за двух бутылок шампанского

В Новосибирске директор магазина пытался помешать восьмерым грабителям, которые украли шампанское, пишет « Тайга.инфо ».

Отмечается, что компания вначале похитила одну бутылку шампанского. Судя по всему, ее не хватило и «покупатели» вернулись за второй через 10 минут.

Работник магазина, увидев посетителей, нажал на тревожную кнопку, однако они успели убежать.

Директор магазина устроил погоню. На улице возникла потасовка, в ходе которой в него дважды выстрелили.

В компании «Гвардия», сотрудники которой задержали нескольких грабителей, включая стрелка, рассказали, что одна из пуль попала в лицо и повредила мягкие ткани щеки.

Задержанных передали полиции. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила 346 рублей.