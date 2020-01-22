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Происшествия

Щеку прострелили директору магазина в Новосибирске из-за двух бутылок шампанского

В Новосибирске директор магазина пытался помешать восьмерым грабителям, которые украли шампанское, пишет «Тайга.инфо».

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Отмечается, что компания вначале похитила одну бутылку шампанского. Судя по всему, ее не хватило и «покупатели» вернулись за второй через 10 минут.

Работник магазина, увидев посетителей, нажал на тревожную кнопку, однако они успели убежать.

Директор магазина устроил погоню. На улице возникла потасовка, в ходе которой в него дважды выстрелили.

В компании «Гвардия», сотрудники которой задержали нескольких грабителей, включая стрелка, рассказали, что одна из пуль попала в лицо и повредила мягкие ткани щеки.

Задержанных передали полиции. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила 346 рублей.

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