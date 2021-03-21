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Происшествия

Шестилетнего ребенка забили до смерти в Новосибирской области

Тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями обнаружено в квартире одного из домов в поселке Кудряшовский Новосибирской области. В преступлении подозревают мать и отчима ребенка.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребенка. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности», — указывают в ведомстве.

По имеющейся информации, отчим мальчика периодически его избивал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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