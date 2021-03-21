Шестилетнего ребенка забили до смерти в Новосибирской области

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребенка. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности», — указывают в ведомстве.
По имеющейся информации, отчим мальчика периодически его избивал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.