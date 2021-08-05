Шестилетний ребенок съел лекарства с детской площадки и впал в кому

Шестилетний мальчик нашел на детской площадке в бурятском селе Улзытэ флакон с препаратом для лечения последствий склероза. Съел три таблетки и отравился, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на канал «Кижинга-инфо» в Viber.