Шестилетний ребенок съел лекарства с детской площадки и впал в кому

Ребенка сначала увезли в Кижингинскую ЦРБ, после на самолете санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Мальчик впал в кому, его состояние оценивается как «стабильно тяжелое».
Шестилетний мальчик нашел на детской площадке в бурятском селе Улзытэ флакон с препаратом для лечения последствий склероза. Съел три таблетки и отравился, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на канал «Кижинга-инфо» в Viber.
Ребенка сначала увезли в Кижингинскую ЦРБ, после на самолете санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Мальчик впал в кому, его состояние оценивается как «стабильно тяжелое».
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