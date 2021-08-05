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Происшествия

Шестилетний ребенок съел лекарства с детской площадки и впал в кому

Шестилетний мальчик нашел на детской площадке в бурятском селе Улзытэ флакон с препаратом для лечения последствий склероза. Съел три таблетки и отравился, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на канал «Кижинга-инфо» в Viber.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Ребенка сначала увезли в Кижингинскую ЦРБ, после на самолете санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

Мальчик впал в кому, его состояние оценивается как «стабильно тяжелое».

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