Шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пятичасовой операции

Шестимесячную девочку из Барнаула привезли на операцию в Новосибирск по исправлению расщелины неба и губы. Противопоказаний к операции у ребенка не было.
Родственница ребенка рассказала, что хирургическое вмешательство длилось пять часов. После этого она перестала дышать и ее подключили к ИВЛ.
Со слов родных, врачи родителям ничего не объяснили и не пускали к ребенку. Бабушка девочки рассказала, врачи на выходные уехали, остались только дежурные.
15 мая девочка умерла в реанимации от сепсиса.
«Все это время нам врали, что все хорошо. В результате выяснилось, что очень много осложнений, которых быть не должно при этой операции», — пишет родственница.
СУ СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело, идет расследование.
Ранее стало известно о том, как шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике после наркоза.