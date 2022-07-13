Шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пятичасовой операции

В мае 2022 года в новосибирской больнице от сепсиса скончалась 6-месячная девочка, пишут BFM.RU .

Шестимесячную девочку из Барнаула привезли на операцию в Новосибирск по исправлению расщелины неба и губы. Противопоказаний к операции у ребенка не было.

Родственница ребенка рассказала, что хирургическое вмешательство длилось пять часов. После этого она перестала дышать и ее подключили к ИВЛ.

Со слов родных, врачи родителям ничего не объяснили и не пускали к ребенку. Бабушка девочки рассказала, врачи на выходные уехали, остались только дежурные.

15 мая девочка умерла в реанимации от сепсиса.

«Все это время нам врали, что все хорошо. В результате выяснилось, что очень много осложнений, которых быть не должно при этой операции», — пишет родственница.

СУ СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело, идет расследование.

Ранее стало известно о том, как шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике после наркоза.