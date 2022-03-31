Суд вынес приговор матери, которая бросила умирать в шкафу новорожденную дочь

В Свердловской области вынесли приговор женщине, которая оставляла новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом.

Инцидент случился в 2020 году. 37-летняя россиянка рассталась с мужем и проживала с двумя детьми — 13-летним мальчиком и 3-летней девочкой.

На учете по беременности не состояла и не рожала в роддоме, а после рождения третьего ребенка сказала всем, что он умер. Сама же прятала младенца в шкафу в сумке.

Новорожденную девочку в тяжелом истощенном состоянии обнаружили случайно гости. Сейчас малышка находится у родственников.

31 марта 2022 года Карпинский городской суд приговорил мать троих детей к 5 годам заключения в колонии. Приговор вступит в силу, когда ее среднему ребенку исполнится 14 лет, пишет e1.ru.

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