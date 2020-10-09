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9 октября
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Происшествия

Живая «как кукла»: россиянка полгода прятала новорожденную дочь в шкафу

Жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — ребенок жил в сумке.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

37-летняя россиянка рассталась с мужем в начале года и проживала с двумя детьми — 13-летним мальчиком и 3-летней девочкой.

На учете по беременности не состояла и не рожала в роддоме, а после рождения третьего ребенка сказала всем, что он умер.

Старший сын никому ничего не рассказывал. Средняя дочь в детском саду говорила, что у нее дома есть кукла «как живая». Но воспитатели не придавали этому значения.

Младенца обнаружили случайно гости во время застолья. Девочка была истощена. Подруги матери забрали ребенка с собой и обратились в полицию.

«Я не знаю, что она дальше собиралась делать? Дети у нее адекватные, дочка в садик ходит, одетые, чистые, я не знаю, почему она так к этому ребенку отнеслась. Вроде адекватная, работала», — рассказала одна из них.

Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет Lenta.ru. По предварительным данным, у нее гипотрофия третьей степени. Также врачи подозревают другие серьезные заболевания.

Ребенка перевезут из Карпинска в детскую больницу № 1 в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мароков рассказал агентству, что старших детей матери девочки передали под опеку родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

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