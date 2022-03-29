29 марта
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Происшествия

Жительницу Алтайского края осудили за избиение до смерти годовалого сына

Суд Алтайского края приговорил 37-летнюю жительницу Бурлинского района к 9 годам 3 месяцам колонии общего режима за избиение до смерти своего годовалого сына.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Как сообщает региональный СК, страшное событие случилось 6 июня 2021 года.

Осужденная, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее семи ударов в область головы и туловища.

Женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался.

Отмечается, что в 2019 году женщина была осуждена Бурлинским судом за совершение преступления в отношении своего 7-летнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ей было назначено условное наказание и лишение родительских прав в отношении трех старших детей.

Ранее в Барнауле дорожника осудили за падение в колодец девочки.

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