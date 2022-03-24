В Барнауле дорожника осудили за падение в колодец девочки, радовавшейся первому снегу

Напомним, инцидент произошел вечером 24 октября в Барнауле на улице Аванесова. Девочка бегала по первому снегу и неожиданно исчезла из виду. Бабушка по следам обнаружила открытый люк ливневой канализации, куда провалилась внучка.
«В результате падения ребенок получил травму в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, что причинило тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.
Начальника дорожно-эксплуатационного участка муниципального унитарного учреждения «Автодорстрой» обвинили в халатности.
Дорожника осудили на 2 года условно с «лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно распорядительных функций в муниципальных бюджетных учреждениях, сроком на 1 год».
Кстати, после происшествия дорожники сообщили, что два открытых колодца были ограждены, но неустановленные лица повредили конструкции.