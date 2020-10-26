Барнаульские дорожники объяснились по поводу ЧП с девочкой и колодцем

Рабочие «Автодорстроя» чистили коллектор от мусора, установили ограждение, но неизвестные его повредили и украли люки. После того, как 24 октября в колодец провалился ребенок, место снова огородили, а 25 октября закрыли люками.

Обслуживание ливневого коллектора, который проходит под проезжей частью, «Автодорстрой» выполняет в рамках муниципального задания.

«При выезде на место происшествия на газонной части улицы Аванесова обнаружены два открытых смотровых колодца ливневой канализации. Установлено, что ограждающая конструкция колодцев повреждена неустановленными лицами. После происшествия 24 октября вечером вокруг колодцев рабочие МБУ „Автодорстрой“ Барнаула установили ограждение и предупреждающие знаки, 25 октября утром оба колодца закрыли люками», — сообщили в администрации города.

Дорожники приносят извинения семье пострадавшего ребенка. Девочка уже находится дома, отметили власти.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. пресс-служба администрации Барнаула

На аппаратном совещании глава города Вячеслав Франк поручил главе администрации Центрального района Максиму Сабыне и руководителю Автодорстроя Андрею Курышину представить детальную информацию по происшествию.

«После этого глава Барнаула примет дальнейшие решения о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности данных коммунальных объектов», — заявили в администрации.

Также в мэрии просят всех, кто увидит открытый колодец, сообщить об этом по номеру единой дежурной диспетчерской службы города — 29−91−88.

Как ранее писал altapress.ru, двухлетняя девочка гуляла с бабушкой в парковой зоне и играла с первым снегом, когда неожиданно исчезла из виду.

Бабушка по следам обнаружила припорошенный листьями и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в которую провалилась внучка. Глубина колодца больше трех метров.

При осмотре у ребенка диагностировали перелом височной кости головы.

Следком начал доследственную проверку.