Девочка сломала височную кость при падении в канализацию Барнаула. СК выясняет, куда делся люк

Напомним, инцидент произшел в Барнауле вечером 24 октября. Двухлетняя девочка гуляла с бабушкой в парковой зоне и играла с первым снегом, когда неожиданно исчезла из виду.
Бабушка по следам обнаружила припорошенный листьями и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в которую провалилась внучка. Глубина колодца больше трех метров.
«При осмотре у ребенка диагностирован перелом височной кости головы», — рассказали в ведомстве.
По данному факту в СК начали доследственную проверку. По результатам примут процессуальное решение.
«Предстоит выяснить все обстоятельства и найти организацию, отвечающую за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов», — добавили в ведомстве.
Ранее барнаульский водоканал попросил сообщать об открытых колодцах. Как правило, тяжелые крышки воруют ради металла.