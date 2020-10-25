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Происшествия

Девочка сломала височную кость при падении в канализацию Барнаула. СК выясняет, куда делся люк

В Алтайском крае проводят проверку после падения двухлетней девочки в канализационный колодец, сообщает региональный СК.

Девочка.
Девочка.
ССО.

Напомним, инцидент произшел в Барнауле вечером 24 октября. Двухлетняя девочка гуляла с бабушкой в парковой зоне и играла с первым снегом, когда неожиданно исчезла из виду.

Бабушка по следам обнаружила припорошенный листьями и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в которую провалилась внучка. Глубина колодца больше трех метров.

«При осмотре у ребенка диагностирован перелом височной кости головы», — рассказали в ведомстве.

По данному факту в СК начали доследственную проверку. По результатам примут процессуальное решение.

«Предстоит выяснить все обстоятельства и найти организацию, отвечающую за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов», — добавили в ведомстве.

Ранее барнаульский водоканал попросил сообщать об открытых колодцах. Как правило, тяжелые крышки воруют ради металла.

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