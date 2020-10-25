В Барнауле двухлетняя девочка упала в открытый колодец, когда радовалась первому снегу

В Алтайском крае в открытый колодец упала маленькая девочка, которая вместе с бабушкой гуляла и смотрела на первый снег, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произшел в Барнауле вечером 24 октября. Двухлетняя девочка гуляла вместе с бабушкой в парковой зоне улицы Аванесова.

Малышка бегала по снегу и неожиданно исчезла из виду. Бабушка по следам обнаружила припорошенный листьями и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в которую провалилась внучка.

Стоит отметить, что глубина колодца больше трех метров. Так что ситуация могла стать плачевной, однако ребенку повезло.

«Диспетчер сообщил нам о том, что провалившийся в колодец ребенок жива и плачет. Параллельно с сообщением в пожарно-спасательную службу к месту была направлена бригада работников скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Спасатели использовали лестницу-палку. Спустившись в канализацию они вытащили девочку и попытались успокоить.

После ребенка осмотрели работники скорой помощи. Видимых повреждений они не нашли.

В МЧС попросили родителей внимательно изучать места для прогулки с ребенком в Барнауле, чтобы избежать неприятностей.

Ранее барнаульский водоканал попросил сообщать об открытых колодцах. Как правило, тяжелые крышки становятся добычей охотников за металлом.