Шишкан и его киллеры. Как ликвидировали сразу четверых неугодных вору в законе

По большому счету бандиты устранили их в 2012 году зря — получить заветные земли им помешала смена губернатора Подмосковья.

Бизнесвумен и сподвижник

Работа оперативников осложнялась тем, что от правоохранителей сумел скрыться ближайший сподвижник Олега Шишканова (Шишкана) — Егор Есин. Он отвечал за общение с бизнесменами, вел все коммерческие дела ОПГ.

Сидорова сотрудничала с группировкой, была знакома с Шишкановым.

Именно Есин буквально за несколько часов до ее пропажи разговаривал с ней на повышенных тонах.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

Кредитная история

Сейчас известны темы беседы. Первая была связана с кредитами на 4,5 млрд рублей, которые племзавод получил на полную реконструкцию. В реальности на нужды предприятия было потрачено 15−20% от этой суммы.

Остальные деньги ушли другому «бизнесконцерну» — преступной группировке Шишкана.

Но в 2012 году комиссия должна была принимать работы, необходимо было возвращать часть кредитов и т. д.

Изменение генплана

В генплан Раменского были внесены большие участки земли, принадлежавшие племзаводу.

Гангстеры хотели после ряда необходимых процедур, о которых они уже договорились, возвести на этих землях многоэтажные жилые дома.

Есин просил Сидорову подписать документы о передаче земель структурам, подконтрольным Шишкану. После чего ей предложили уехать жить за границу — вопрос о пропавших кредитах вот-вот бы всплыл.

Но Сидорова категорически отказалась.

Бизнес. Документы. СС0

Влиятельная фигура

Сидорова была крайне влиятельной фигурой в районе и полагала, что никаких проблем у нее не будет. Это был последний раз, когда Есин пытался убедить главу племзавода сделать так, как нужно группировке.

План «Б»

На случай отказа был разработан план «Б», который и осуществили вечером того же дня.

Ликвидация

Руководил операцией по устранению семьи Сидоровой Есин, он же подобрал киллеров из Тверской области. Сам Есин перед началом арестов членов группировки Шишкана сумел скрыться. Сейчас он объявлен в розыск. Из-за этого точное место захоронения долго не удавалось установить.

Оперативным путем выяснили, что тела могут быть спрятаны в Тверской области. И там трупы нашли. Однако оказалось, что это тела нескольких риелторов, устраненных тверскими бандитами. Но в какой-то момент один из убийц на допросах признался, что принимал участие и в расправе над семьей Сидоровой, указав на примерное место, где закопали трупы.

Пистолет. Оружие. СС0

Котлован-могила

С Сидоровой и тремя членами ее семьи расправились, а тела отвезли на участок земли, принадлежавший бывшему председателю совета депутатов Жуковского.

В один из котлованов сбросили тела и закопали с помощью экскаватора, пишет «Росбалт».

«Легенда»

Про саму Сидорову и ее близких подручные Шишканова все время распространяли информацию — они якобы уехали из России, но с ними время от времени общаются знакомые.

После пропажи главы племзавода ее место занял сын, который моментально подписал все документы на землю.

Крах плана

Однако план с землей и строительством на ней многоэтажек не сработал — 2013 году губернатором Московской области стал Андрей Воробьев, который отменил все принятые генпланы.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Президентский закон

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Радикальные меры

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.

Наручники , арест. СС0

Тематическая мозаика в бассейне

При задержании Шишкана бойцы спецназа обнаружили на дне бассейна в усадьбе мозаику — воровскую звезду, означающую принадлежность к преступной иерархии.

Ранее о тематическом бассейне в особняке арестованного «вора в законе» заявлял следователь на суде, где Шишканову избиралась мера пресечения.