Школы в Алтайском крае массово получают сообщения о минировании

Полиция проверяет школы в Барнауле после массовых анонимных сообщений о минировании, полученных 21 февраля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул .

Сообщается, что в тех школах, которые уже обследовала полиция, взрывные устройства не были обнаружены.

Напомним, 8 февраля власти Сахалинской области предупредили о «минировании» всех школ страны. Волна сообщений о минировании школ была зафиксирована в Красноярске.

Список школ , которые проверили правоохранители:

Школа № 107 ( Шукшина 30)

Шукшина 30) Школа № 103 ( Деповская 32)

Деповская 32) Школа № 53 ( ​проспект Космонавтов 23)

​проспект Космонавтов 23) Школа № 68 ( ​Антона Петрова , 130)

​Антона Петрова 130) Школа № 76 ( Чайковского 22)

Чайковского 22) Школа № 94 ( ​Отечественная 22)

​Отечественная 22) Школа № 75 ( ​​Георгия Исакова 195)

​​Георгия Исакова 195) Школа № 64 ( ​​​Антона Петрова 112)

​​​Антона Петрова 112) Школа № 102 ( ​​​​Павловский тракт 68)

​​​​Павловский тракт 68) Школа № 60 ( ​​​​Советской Армии 54а)

​​​​Советской Армии 54а) Школа № 63 ( ​​​​​Чайковского 8)

Днем 19 февраля появилась информация о минировании здания управления Федеральной службы судебных приставов. Людей экстренно эвакуировали, кинологи провели осмотр и не нашли взрывных устройств.