Школы в Алтайском крае массово получают сообщения о минировании

Сообщается, что в тех школах, которые уже обследовала полиция, взрывные устройства не были обнаружены.
Напомним, 8 февраля власти Сахалинской области предупредили о «минировании» всех школ страны. Волна сообщений о минировании школ была зафиксирована в Красноярске.
Список школ, которые проверили правоохранители:
- Школа № 107 (Шукшина 30)
- Школа № 103 (Деповская 32)
- Школа № 53 (проспект Космонавтов 23)
- Школа № 68 (Антона Петрова, 130)
- Школа № 76 (Чайковского 22)
- Школа № 94 (Отечественная 22)
- Школа № 75 (Георгия Исакова 195)
- Школа № 64 (Антона Петрова 112)
- Школа № 102 (Павловский тракт 68)
- Школа № 60 (Советской Армии 54а)
- Школа № 63 (Чайковского 8)
Днем 19 февраля появилась информация о минировании здания управления Федеральной службы судебных приставов. Людей экстренно эвакуировали, кинологи провели осмотр и не нашли взрывных устройств.