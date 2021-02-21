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Происшествия

Школы в Алтайском крае массово получают сообщения о минировании

Полиция проверяет школы в Барнауле после массовых анонимных сообщений о минировании, полученных 21 февраля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул.

Барнаульская гимназия №42.
Барнаульская гимназия №42.
Анна Зайкова.

Сообщается, что в тех школах, которые уже обследовала полиция, взрывные устройства не были обнаружены.

Напомним, 8 февраля власти Сахалинской области предупредили о «минировании» всех школ страны. Волна сообщений о минировании школ была зафиксирована в Красноярске.

Список школ, которые проверили правоохранители:

  • Школа № 107 (Шукшина 30)
  • Школа № 103 (Деповская 32)
  • Школа № 53 (​проспект Космонавтов 23)
  • Школа № 68 (​Антона Петрова, 130)
  • Школа № 76 (Чайковского 22)
  • Школа № 94 (​Отечественная 22)
  • Школа № 75 (​​Георгия Исакова 195)
  • Школа № 64 (​​​Антона Петрова 112)
  • Школа № 102 (​​​​Павловский тракт 68)
  • Школа № 60 (​​​​Советской Армии 54а)
  • Школа № 63 (​​​​​Чайковского 8)

Днем 19 февраля появилась информация о минировании здания управления Федеральной службы судебных приставов. Людей экстренно эвакуировали, кинологи провели осмотр и не нашли взрывных устройств.

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