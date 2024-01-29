Школьник из Санкт-Петербурга принес боеприпас в учебное заведение. Есть пострадавший

"112" сообщает, что подросток принес предмет в школу и дал всем желающим одноклассникам его потрогать и рассмотреть.
Взорвался боеприпас в руках его одноклассника. К счастью, обошлось без тяжелых травм и мальчику оказали первую помощь. Однако полицию на место вызвали.
Мальчик, который принес гранату, ушел домой, а пострадавшего забрала мама.
В настоящее время проводится проверка полицией, и руководством школы.
Ранее сообщалось, что в Сибири родители обвинили школьника в увольнении учительницы.
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