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Происшествия

Школьник оглох после пощечины тренера

Московский школьник оглох после жесткой пощечины тренера по рукопашному бою. Об этом сообщает Shot.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Известно, что 11-летний мальчик пошел со своим братом на секцию по рукопашному бою.

На тренировки мальчики отрабатывал приемы. Однако позже, со слов тренера, 11-летний школьник начал злиться и проводил запретный прием.

Тогда наставник оттащил его и дал ребенку пощечину, чтобы привести в чувства.

После этого мальчик стал хуже слышать. В больнице поставили диагноз — нейросенсорная потеря слуха. Обычно такое случается при повреждении структур внутреннего уха.

Мама ребенка сразу же обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса травмировался в тире.

Он потерял глаз и заработал депрессию.

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