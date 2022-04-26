Школьник угнал автомобиль у матери, столкнулся с лесовозом и сгорел заживо

Жуткая авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
15-летний россиянин, управляя автомобилем Daewoo Nexia не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Volvo с прицепом, следующим по встречному направлению.
Школьник погиб от полученных травм до приезда врачей. Водитель лесовоза пояснил, что легковушка выехала на его полосу внезапно, из-за чего он не сумел уйти от столкновения.
Выяснилось, что мальчик выкрал ключи от Daewoo Nexia у своего деда.
Госавтоинспекторы установили, что сгоревшая иномарка принадлежала матери погибшего школьника.
Она не ездила на авто, поскольку еще не завершила обучение в автошколе, пишет Lenta.ru. Иномарка стояла во дворе у ее отца, который пока ей пользовался с разрешения дочери. Ключи от авто находились у него в квартире в свободном доступе.
Ранее двое мужчин заживо сгорели в автомобиле на Алтае.