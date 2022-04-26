Школьник угнал автомобиль у матери, столкнулся с лесовозом и сгорел заживо

На Урале 15-летний школьник угнал иномарку у матери, столкнулся на трассе с лесовозом и сгорел заживо в салоне машины, пишет KP.RU.

Жуткая авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

15-летний россиянин, управляя автомобилем Daewoo Nexia не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Volvo с прицепом, следующим по встречному направлению.

Школьник погиб от полученных травм до приезда врачей. Водитель лесовоза пояснил, что легковушка выехала на его полосу внезапно, из-за чего он не сумел уйти от столкновения.

Выяснилось, что мальчик выкрал ключи от Daewoo Nexia у своего деда.

Госавтоинспекторы установили, что сгоревшая иномарка принадлежала матери погибшего школьника.

Она не ездила на авто, поскольку еще не завершила обучение в автошколе, пишет Lenta.ru. Иномарка стояла во дворе у ее отца, который пока ей пользовался с разрешения дочери. Ключи от авто находились у него в квартире в свободном доступе.

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