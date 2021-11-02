Школьник в Красноярске ударил ножом 11-летнего мальчика на детской площадке

Конфликт произошел между двумя знакомыми ребятами. Один из них нанес другому два удара ножом.
Пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.
Нападавшего направили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД. Он рассказал, что конфликт возник во время игры.
Полиция разыскивает и опрашивает свидетелей и очевидцев инцидента. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.
Ранее в московской школе 12-летний мальчик напал на одноклассницу с медицинской иглой.