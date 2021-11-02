Школьник в Красноярске ударил ножом 11-летнего мальчика на детской площадке

В Красноярске на детской площадке 13-летний школьник ранил ножом 11-летнего мальчика, пишет ТАСС . Ребенка госпитализировали.

Конфликт произошел между двумя знакомыми ребятами. Один из них нанес другому два удара ножом.

Пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.

Нападавшего направили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД. Он рассказал, что конфликт возник во время игры.

Полиция разыскивает и опрашивает свидетелей и очевидцев инцидента. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Ранее в московской школе 12-летний мальчик напал на одноклассницу с медицинской иглой.