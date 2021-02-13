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Происшествия

Школьник в Ростовской области умер после урока физкультуры

Пятиклассник из Верхнедонского района Ростовской области получил травму и на следующий день скончался, об этом сообщила региональная прокуратуру.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

На уроке физкультуры пятиклассник споткнулся о волейбольную сетку, упал и ударился головой о пол. Подростку стало плохо, и его госпитализировали в больницу, где он скончался.

«В связи с ухудшением самочувствия в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — рассказали порталу m24.ru в пресс-службе ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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