Школьник в Ростовской области умер после урока физкультуры

На уроке физкультуры пятиклассник споткнулся о волейбольную сетку, упал и ударился головой о пол. Подростку стало плохо, и его госпитализировали в больницу, где он скончался.
«В связи с ухудшением самочувствия в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — рассказали порталу m24.ru в пресс-службе ведомства.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.