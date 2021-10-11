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Происшествия

Школьник зарезал одноклассника в Махачкале

Ученик девятого класса в махачкалинского лицея смертельно ранил одноклассника ножом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию Дагестана.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Пострадавший умер в больнице. Напавшего на него подростка доставили в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Нож я приобрел примерно год назад в маленьком магазинчике. Купил просто, чтобы дома лежал. У всех есть, чтобы у меня тоже был. В один день решил поставить его в карман. (…) Когда случилась драка, в состоянии аффекта я достал нож и ударил . Я не хотел его убивать», — цитирует подозреваемого «АиФ».

После конфликта 16-летний подозреваемый не стал убегать, а пошел к директору школы и рассказал о случившемся.

Как отмечает Mash, подростки друг друга недолюбливали. Недавно погибший начал заниматься борьбой, а второй испугался и стал носить в школу перочинный нож. Он часто прогуливал школу и 11 октября пришел на уроки впервые за четыре дня.

На место происшествия приехали врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.

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