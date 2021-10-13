13 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Школьники разбились на мотоцикле под Барнаулом, врезавшись в машину

В селе Стуково двое школьников разбились на мотоцикле, обоих с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщает «Инцидент Барнаул».

Школьники на мотоцикле попали в ДТП под Барнаулом.
Школьники на мотоцикле попали в ДТП под Барнаулом.
vk.com/incident22.

ДТП произошло вечером 11 октября на одном из перекрестков в селе Стуково. Школьники врезались в автомобиль, который ехал по главной дороге.

«Переломы ног и рук, травмы головы», — рассказали в паблике.


Как уточнили в алтайской ГИБДД, происшествие случилось в 18:05 на 16 км автодороги «Урожайный — Стуково — Новые Зори — Шахи».

«По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, юноша 2007 года рождения, управляя мотоциклом RACER GS 110 нарушил правила очередности проезда и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21102 под управлением женщины 1984 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали два подростка — водитель и пассажир мотоцикла 2008 года рождения. Обоих с различными травмами госпитализировали в больницу Барнаула.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость