Школьники разбились на мотоцикле под Барнаулом, врезавшись в машину

В селе Стуково двое школьников разбились на мотоцикле, обоих с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Школьники на мотоцикле попали в ДТП под Барнаулом.

ДТП произошло вечером 11 октября на одном из перекрестков в селе Стуково. Школьники врезались в автомобиль, который ехал по главной дороге.

«Переломы ног и рук, травмы головы», — рассказали в паблике.



Как уточнили в алтайской ГИБДД, происшествие случилось в 18:05 на 16 км автодороги «Урожайный — Стуково — Новые Зори — Шахи».

«По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, юноша 2007 года рождения, управляя мотоциклом RACER GS 110 нарушил правила очередности проезда и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21102 под управлением женщины 1984 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали два подростка — водитель и пассажир мотоцикла 2008 года рождения. Обоих с различными травмами госпитализировали в больницу Барнаула.