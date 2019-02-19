Школьников накормили мясом со странными белыми отростками. СКР начал проверку

Снимок со странным мясом опубликовали в группе «Инцидент Курган» в соцсети ВКонтакте.
В комментариях к фото пользователи писали, что находка похожа на щековину — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам и не предназначена для употребления в пищу человеком.
В школе сообщили, что 18 февраля, когда был сделан снимок, обед готовили согласно меню — суп с макаронами и тушенкой производства Курганского мясокомбината, передает Lenta.ru. «Вся готовая продукция перед подачей проверяется. Нарушений в приготовлении не было. Также в течение дня не поступало никаких жалоб со стороны детей и их родителей», — сказала представитель Юргамышской средней школы Валентина Маркова.