Школьников накормили мясом со странными белыми отростками. СКР начал проверку

19 февраля Следком начал проверку сообщений в соцсетях и СМИ о том, что в в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Об этом пишет Znak.com.

В Курганской области школьники нашли в супе странное мясо. 18 февраля 2019 года. опубликовано vk.com/inckrgn