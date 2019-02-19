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19 февраля
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Происшествия

Школьников накормили мясом со странными белыми отростками. СКР начал проверку

19 февраля Следком начал проверку сообщений в соцсетях и СМИ о том, что в в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Об этом пишет Znak.com.

В Курганской области школьники нашли в супе странное мясо. 18 февраля 2019 года.
В Курганской области школьники нашли в супе странное мясо. 18 февраля 2019 года.
опубликовано vk.com/inckrgn

Снимок со странным мясом опубликовали в группе «Инцидент Курган» в соцсети ВКонтакте.

В комментариях к фото пользователи писали, что находка похожа на щековину — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам и не предназначена для употребления в пищу человеком.

В школе сообщили, что 18 февраля, когда был сделан снимок, обед готовили согласно меню — суп с макаронами и тушенкой производства Курганского мясокомбината, передает Lenta.ru. «Вся готовая продукция перед подачей проверяется. Нарушений в приготовлении не было. Также в течение дня не поступало никаких жалоб со стороны детей и их родителей», — сказала представитель Юргамышской средней школы Валентина Маркова.

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