Школьница из Новосибирска умерла от отравления неизвестным веществом. Рядом лежал вейп

Труп 17-летней девушки нашли в квартире в Новосибирске. По предварительным данным, она отравилась неизвестным веществом, а рядом нашли вейп, сообщает " КП-Новосибирск ".

Позднее выяснилось, что в квартире обнаружили не только девушку, но и 18-летнего юношу. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертизе. По предварительным данным, школьница росла в благополучной семье и не состояла на учете.

Проверку по факту трагедии уже организовали в прокуратуре. Правоохранители оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей.

Это уже не первый случай отравления детей после курения электронных сигарет.

Ранее 15-летний школьник в Бердске умер, покурив вейп. Его друзья рассказали, что ему стало плохо после затяжки, после чего он упал и ударился головой. Спасти подростка не удалось.

Также "Комсомолка" сообщала об отравлении 11-летнего мальчика вейпом. Он выжил, его госпитализировали и диагностировали отравление курительной смесью тяжелой степени.

Скорая помощь. zdravalt.ru

Кроме того, сразу несколько трагедий произошли в Санкт-Петербурге. Там тело 14-летнего мальчика после курения вейпа нашли в квартире родители. Медики лишь констатировали смерть.

В то же время 17-летний парень умер от курения просроченной электронной сигареты.

Некролог объясняет, что просроченный вейп выделяет пар с капельками никотина, которые очень опасны при попадании в слизистую. Из-за этого нужно строго следить, не перегорела ли нить накаливания.

Однако эксперты уверены, что лучше всего установить жесткий запрет на продажу всех электронных сигарет подростком и следить за качеством производства жидкостей для них.

Ранее в больнице после курения вейпа умер 15-летний подросток. В то же время Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.