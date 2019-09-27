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Происшествия

Школьница помогла алтайской полиции поймать вора

В Алейске полицейские задержали подозреваемого в краже, который решил переждать дождь и уснул в обворованном доме. Неизвестного заметила школьница, возвращавшаяся с учебы, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кража, полиция.
Кража, полиция.
22.мвд.рф

По пути домой, девочка заметила в принадлежащем ее родителям доме неизвестного мужчину и позвонила им. Родители сообщили в полицию и вместе со стражами правопорядка выехали на место.

В доме они застигли спящего мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 28-летний житель села Красный Яр.

Он уже успел умыкнуть из дома DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку. Чтобы проникнуть в помещение, злоумышленник взломал металлической трубой навесной замок на входной двери.

Стоимость похищенного имущества — около 10 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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