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Происшествия

Школьница попала под колеса авто у мечети в Барнауле

14 января в Барнауле на ул. Матросова произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Девочка попала под колеса Honda Fit.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
открытые источники (CC0)

Авария случилась около 15:30 в районе дома № 165 на ул. Матросова недалеко от прихода соборной мечети Барнаула.

За рулем была водитель женщина, 1967 года рождения. Она допустила наезд на девочку 2006 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Школьница получила травмы, ее доставили в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в городской ГИБДД.

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