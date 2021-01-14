Школьница попала под колеса авто у мечети в Барнауле

Авария случилась около 15:30 в районе дома № 165 на ул. Матросова недалеко от прихода соборной мечети Барнаула.
За рулем была водитель женщина, 1967 года рождения. Она допустила наезд на девочку 2006 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Школьница получила травмы, ее доставили в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в городской ГИБДД.