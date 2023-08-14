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Происшествия

Школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника

15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа в Ижевске 12 августа - она пыталась спастись от насильника, сообщает Baza.

Дом. Многоэтажка.
Дом. Многоэтажка.
unsplash.com

Все произошло на ул. Пушкинской, когда девочка зашла в гости к 34-летнему Андрею.

В какой-то момент мужчина стал распускать руки и домогаться до школьницы.

В итоге девятиклассница выпрыгнула с четвертого этажа, не найдя другого выхода. Позже ее нашли под окнами. Она выжила.

Сейчас пострадавшую наблюдают врачи. Мужчина же оперативно скрылся, его ищут правоохранители. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее заключенный насильник объявил голодовку. В письме осужденный заявил, что не будет есть без музыки и потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками угрозыска. Запросы отклонили.

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