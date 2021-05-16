16 мая 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Школьницы случайно сожгли ферму, когда снимали ролик в TikTok

Две школьницы случайно сожгли ферму в Пермском крае, снимая ролик для TikTok. Они решили поджечь солому, но не смогли потушить огонь, испугались и убежали, сообщает Znak.

Урожай. Тюки сена.
Урожай. Тюки сена.
открытые источники (CC0)

Региональное управление МВД сообщает, что девочки пробрались на ферму, нашли две скирды соломы общим объемом более 195 тонн, стали поджигать сухие стебли растений и тушить их.

«Вспыхнуло пламя, которое девочки пытались сбить, но не смогли. Испугавшись, они убежали. Имущество фермы сгорело. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание», — рассказали в ведомстве.

Ущерб составил 150 тысяч рублей. Владелец фермы может подать в суд и взыскать с родителей ущерб.

В отношении родителей составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В конце мая будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость