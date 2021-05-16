Школьницы случайно сожгли ферму, когда снимали ролик в TikTok

Две школьницы случайно сожгли ферму в Пермском крае, снимая ролик для TikTok. Они решили поджечь солому, но не смогли потушить огонь, испугались и убежали, сообщает Znak.

Региональное управление МВД сообщает, что девочки пробрались на ферму, нашли две скирды соломы общим объемом более 195 тонн, стали поджигать сухие стебли растений и тушить их.

«Вспыхнуло пламя, которое девочки пытались сбить, но не смогли. Испугавшись, они убежали. Имущество фермы сгорело. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание», — рассказали в ведомстве.

Ущерб составил 150 тысяч рублей. Владелец фермы может подать в суд и взыскать с родителей ущерб.

В отношении родителей составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В конце мая будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.