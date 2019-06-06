Шнур, пакет и бутылка: в Алтайском крае методично и жестоко убили 80-летнюю старушку

Алтайский краевой суд вынес приговор двоим жителям Смоленского района Алтайского края, которые жестоко убили пенсионерку. Трагедия произошла в апреле 2018 года. 27-летний парень и 44-летняя женщина хотели одолжить денег у знакомой бабушки, а после отказа решили убить, используя подвернувшиеся под руку предметы.

После того, как старушка попросила их уйти, женщина взяла металлическую кастрюлю и ударила ей пенсионерку по голове. Молодой человек в это время принялся искать деньги и ценные вещи.

Потом он подключился к избиению беспомощной бабушки и ударил ее по голове стеклянной бутылкой, от чего та упала на пол. Тогда преступники принялись вместе избивать женщину руками и ногами по голове и лицу.

На этом они не остановились. Мужчина обмотал шею потерпевшей электрическим шнуром и затянул его, пытаясь подвесить жертву на дверной ручке. Чтобы она не кричала, ей в рот засунули полиэтиленовый пакет. Однако шнур оборвался, тогда злоумышленник сел на женщину и начал душить руками и шнуром, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Подельница в это время держала бабушку за ноги. Убедившись, что в доме нет больше ценных вещей, а потерпевшая не подает признаки жизни, пара покинула место преступления.

На суде они виновными себя не признали. В итоге парень получил 18 лет строгого режима, а соучастница — 14 лет общего режима.

В законную силу приговор не вступил.