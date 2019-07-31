Шоумен Галкин обвинил пользователей соцсетей в истерии по поводу лесных пожаров в Сибири

«То, что происходит в соцсетях, не имеет никакого отношения к борьбе за экологию», — эмоционально обращается к своим подписчикам Галкин.

«Еще год назад горело такое количество сибирских лесов, и два года назад, но тогда не модно было об этом заботиться в соцсетях, не было гламурных девиц, которые выставляли свои „охи“ и „ахи“ по этому поводу», — добавил он.

«Пройдет месяц, пожары потушит обычный дождь, и вы об этом забудете. А чиновники прилетели не с Марса, это такие же люди, которые вами бездарно управляют. Заботятся так, как представляют возможным и как им позволяет совесть», — резюмировал Галкин.

Телеведущий также призвал свою публику заботиться об экологии самим. По его словам, беречь природу нужно начинать заранее, пишет ura.ru. «Массовый психоз, истерия начинается, когда происходит в России какая-то катастрофа», — сказал он.

Телеведущий заступился за чиновников и спасателей, которые не тушат лес из-за нехватки финансов.

«Эти 3 млн гектаров не могут быть потушены, потому что у нас нет ни мощностей, ни финансов для этого, ни человеческих ресурсов», — заявил телеведущий.

«Вы так отчитали, что люди вдруг „заговорили“. Ещё год назад все молчали, сейчас все учатся говорить», — ответили комментаторы телеведущему.

К «звездной» акции присоединились эпатажный шоумен Сергей Зверев, рэпер Баста, актер Станислав Бондаренко, певец Сергей Лазарев и многие другие, сообщает НТВ. Одно лишь видео Сергея Зверева, на котором он говорит в красной комнате на фоне огня, поддержали тысячи россиян.

«Потушите пожары в Сибири» — теперь самый популярный хештег в соцсетях. Под ним — сотни фото людей в респираторах и масках с этой надписью.

Лесные пожары охватили территорию порядка 3 млн гектаров сибирского леса. Из-за этого режим ЧС введен в Красноярском крае (горит 1 млн гектаров), Иркутской области (600 тыс. гектаров), Бурятии и Якутии, уточняет RT.

31 июля авиация приступила к тушению лесных пожаров в Сибири.