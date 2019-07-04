Шойгу доложил Путину о причине пожара на атомном глубоководном аппарате

Шойгу доложил президенту, что уже установлена основная причина ЧП на атомном глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке, сообщает пресс-служба Кремля.
Глва Миобороны доложил президенту, что возможно восстановление аппарата.
Сергей Шойгу,
министр обороны РФ:
Привлечены конструкторы лодки, промышленность для того, чтобы оценить объём, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка — ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен.
Верховный Главнокомандующий поинтересовался, в каком состоянии находится ядерная установка.
«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — отчитался Шойгу.
Шойгу также сказал, что с семьями погибших работает специальная группа работают специалисты.
«Работа налажена индивидуально с каждой семьей. Всем будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками <…> Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто ещё учится, и, конечно, достойного проживания — как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту <…>Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объёме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни», — пообещал министр.
Президент РФ попросил представить представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам.
Трагедия произошла 1 июля. Во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. По данным Минобороны, подводники отравились продуктами горения.
2 июля глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.