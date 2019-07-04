Шойгу доложил Путину о причине пожара на атомном глубоководном аппарате

4 июля перед вылетом в Рим президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства вернулся из командировки в Североморск после ЧП атомной глубоководной станцией — погибли 14 гидронавтов, элита ВМФ.

Шойгу доложил президенту, что уже установлена основная причина ЧП на атомном глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке, сообщает пресс-служба Кремля.

Глва Миобороны доложил президенту, что возможно восстановление аппарата.

Сергей Шойгу,

министр обороны РФ:

Привлечены конструкторы лодки, промышленность для того, чтобы оценить объём, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка — ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен.

Верховный Главнокомандующий поинтересовался, в каком состоянии находится ядерная установка.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — отчитался Шойгу.

Шойгу также сказал, что с семьями погибших работает специальная группа работают специалисты.

«Работа налажена индивидуально с каждой семьей. Всем будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками <…> Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто ещё учится, и, конечно, достойного проживания — как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту <…>Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объёме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни», — пообещал министр.

Президент РФ попросил представить представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам.

Трагедия произошла 1 июля. Во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. По данным Минобороны, подводники отравились продуктами горения.

2 июля глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.