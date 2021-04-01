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Стеллу Штань обвиняют в мошенничестве с помещением скандального детсада Happy Baby

Представителю губернатора и правительства в АКЗС Стелле Штань предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Стелла Штань.
пресс-служба АКЗС

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая (в 2015 году Стелла Штань была депутатом АКЗС) сделали и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

«Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии», — говорится в сообщении следственного комитета.


Преступление выявили сотрудники УФСБ и СУ СКР по Алтайскому краю. Дома и на работе чиновницы провели обыски.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Директору детсада также предъявили обвинение в мошенничестве, его взяли под стражу еще в марте.

Скандальный детсад

В 2014 году директор Happy Baby взяла на работу воспитателей, с которыми не заключила трудовые договоры и не разъяснила их права и обязанности, в том числе по охране жизни и здоровья малолетних детей.

С июня 2017 по апрель 2018 года педагоги неоднократно причиняли малышам возрастом от 2 до 6 лет физические и нравственные страдания. Воспитатели оставляли детей в темных комнатах, накрывали с головой одеялом.

Директор детского сада об этом знала, однако никаких мер не предпринимала.

Всего там, по официальным данным, пострадали 15 воспитанников.

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