566 штрафов: столичный блогер устроил ДТП в центре Москвы

Крупное ДТП произошло днем 1 апреля в центре Москвы — в районе Смоленской площади.

Виновником аварии называют водителя синего Audi, который оформлен на блогера Эдварда Била.

Он известен как пранкер и автор неоднозначных розыгрышей в адрес других водителей и сотрудников ДПС, а также тем, что разбил и утопил несколько собственных элитных автомобилей.

Спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил с подложными номерами, пишет polit.ru.

В аварии с участием блогера Эдварда Била пострадала консультант Госдумы, Мария Артемова. Находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В момент столкновения женщина находилась за рулем Volkswagen, в который врезался выехавший на встречную полосу блогер.

Глава Дептранса столицы Максим Лискутов попросил прокурора Москвы лично взять на контроль расследование аварии на Новинском бульваре с участием популярного блогера Эдварда Била, сообщает РБК. На учавствовавшем в ДТП автомобиле 566 штрафов. Только за последний год водитель 420 превышал скорость.

По факту массового ДТП в Москве на Новинском бульваре с участием популярного блогера Эдварда Била возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного МВД.

«По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — указано в сообщении МВД.

Максимальное наказание по этой статье до двух лет лишения свободы.