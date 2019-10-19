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Происшествия

Штурм усадьбы «вора в законе» по кличке «Костя Канский» сняли на видео

Сотрудники угрозыска при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали в Красноярском крае вероятного вора в законе по кличке «Костя Канский».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Как сообщили в краевом главке МВД, мужчине 1965 года рождения инкриминируют статью 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии.

«Подозреваемый является так называемым „вором в законе“ и носит в криминальной среде кличку „Костя Канский“. В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации», — отмечают в полиции.

На оперативном видео запечатлено, как силовики прибыли к дому криминального авторитета и произвели задержание.

Охота на воров в законе

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. В Уголовном кодексе появилась новая статья — «занятие высшего положения в преступной иерархии». Криминальным авторитетам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет со штрафом до пяти млн рублей. Условное осуждение при этом исключается.

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