Шума в кустах испугался участковый и подстрелил мужчину

В свой выходной участковый, отправился в лес пристреливать новое охотничье ружье. Мишенью для полицейского выступала подвешенная на дереве доска.
Когда участковый прицелился, заметил в кустах движение и, испугавшись, что это дикое животное, выстрелил. За деревьями сразу же раздался крик.
Раненым оказался мужчина, пишет Lenta.ru.
Как уточнил Telegram-канал Baza, участковый, осознав, что ранил человека, позвонил другу и вместе с ним отвез пострадавшего к больнице. Посадив мужчину у входа, они скрылись.
Региональным Следственным комитетом возбуждено дело по статье 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
Ранее участкового обвинили в краже двух орденов из квартиры умершего ветерана ВОВ.