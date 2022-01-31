Шума в кустах испугался участковый и подстрелил мужчину

В Тюменской области старшего участкового межмуниципального отдела МВД «Тюменский» заподозрили в том, что он тяжело ранил из ружья местного жителя, по ошибке приняв его за зверя, сообщает «Коммерсантъ».

В свой выходной участковый, отправился в лес пристреливать новое охотничье ружье. Мишенью для полицейского выступала подвешенная на дереве доска.

Когда участковый прицелился, заметил в кустах движение и, испугавшись, что это дикое животное, выстрелил. За деревьями сразу же раздался крик.

Раненым оказался мужчина, пишет Lenta.ru.

Как уточнил Telegram-канал Baza, участковый, осознав, что ранил человека, позвонил другу и вместе с ним отвез пострадавшего к больнице. Посадив мужчину у входа, они скрылись.

Региональным Следственным комитетом возбуждено дело по статье 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее участкового обвинили в краже двух орденов из квартиры умершего ветерана ВОВ.