Шумный барнаулец мешал соседям и ударил полицейского

Жителя Барнаула признали виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в мае 2019 года жители одного из домов Барнаула позвонили в полицию. По словам жильцов, в подъезде их сосед вел себя неприлично — шумел и матерился.

«На законные требования представителей власти пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении, мужчина ударил полицейского в область шеи, причинив телесные повреждения», — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденный должен выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.