28 ноября
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Происшествия

Шутка природы. Барнаульская медклиника готова возместить ущерб за упавший на автомобили фасад

Последствия жуткого урагана в Сибири дают о себе знать даже спустя неделю. В частности решается вопрос о возмещении ущерба в результате обрушения фасада медицинского центра «Астра» на ул. Партизанской на припаркованные рядом автомобили. Руководство медцентра прокомментировало ситуацию Altapress.ru.

Обрушение стены. Ураган. Ущерб.
Обрушение стены. Ураган. Ущерб.
В КУРСЕ 22 | Барнаул

В то злосчастное воскресенье сила ветра была огромной, вспоминает руководитель клиники Ольга Беляева. Порывы достигали более 30 м/с. У многих зданий снесло крышу, а у здания медицинского центра «Астра» оторвало часть фасада. "Здесь в принципе эффект «аэродинамической трубы» всегда. Даже в относительно тихую погоду - всегда дует ощутимо", - отмечает Беляева.

«К сожалению, природные катаклизмы нельзя запланировать и невозможно их предугадать. Хоть и редко, но они происходят. И медицинский центр «Астра» ураган тоже не обошел стороной», - говорит главный врач клиники Евгений Донских.

Ветер выбил стеклопакеты в тамбуре клиники и оторвал фасадную плитку вплоть до утеплителя. Но благодаря хорошему металлопрофилю, удержалась остальная часть стены, рассказывает руководитель клиники. Однако обломки упали на четыре припаркованных автомобиля.

Обрушение стены. Ураган. Ущерб.
Обрушение стены. Ураган. Ущерб.
В КУРСЕ 22 | Барнаул

«К счастью, это было воскресное утро, и никто из людей не пострадал. Ведь все остальное поправимо и все можно починить, кроме человеческой жизни. Она бесценна!» - отметила руководитель клиники.

По словам Ольги Беляевой, парковка не относится к территории медицинского центра и находится со стороны городской улицы. Однако клиника идет навстречу пострадавшим. В медцентре отметили, что руководство «Астры» и владельцы пострадавших автомобилей уже встретились и обсудили дальнейший план действий. Сейчас идет оценка ущерба экспертом.

"Возмещение ущерба находится на стадии обсуждения. Мы собираем справки, документы, видео. Одно скажу точно: со своей стороны делаем все возможное, чтобы исправить то, что натворила природа", - говорит Ольга Беляева.

Главврач Евгений Донских добавил, что в ближайшее время в клинике планируется капитальный ремонт, чтобы избежать других повреждений в будущем. Внутри медцентр не пострадал, клиника работает в штатном режиме.

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