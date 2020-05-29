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Происшествия

«Шутникам», которые выложили фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма. По данным ведомства, обвиняемые оформили заявку на сайте «Бессмертного полка» с изображением Гитлера и Андрея Власова, пишет РИА «Новости».

Следком РФ выдвинул обвинения фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма
Следком РФ выдвинул обвинения фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма
sledcom.ru

Все обвиняемые проживают в разных городах — в Ульяновске, Самаре и Перми. В ходе допроса двое из них признали свою вину.

По данным следствия, 4 мая молодые люди зашли в приложение «Бессмертный полк онлайн» и оформили заявку с фотографиями Гитлера и Андрея Власова, который во время Великой Отечественной воевал вместе с нацистами и был признан изменником родины.

Действия обвиняемых следствие расценивает как «одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала».

Помимо троих задержанных, в деле есть еще несколько десятков подозреваемых, которые также размещали фотографии фюрера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других.

Следком сообщает, что IP-адреса и личности уже установлены — среди них есть как россияне, так и иностранцы.

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