«Шутникам», которые выложили фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», предъявили обвинение

Все обвиняемые проживают в разных городах — в Ульяновске, Самаре и Перми. В ходе допроса двое из них признали свою вину.
По данным следствия, 4 мая молодые люди зашли в приложение «Бессмертный полк онлайн» и оформили заявку с фотографиями Гитлера и Андрея Власова, который во время Великой Отечественной воевал вместе с нацистами и был признан изменником родины.
Действия обвиняемых следствие расценивает как «одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала».
Помимо троих задержанных, в деле есть еще несколько десятков подозреваемых, которые также размещали фотографии фюрера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других.
Следком сообщает, что IP-адреса и личности уже установлены — среди них есть как россияне, так и иностранцы.