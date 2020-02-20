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Происшествия

Сибирская пенсионерка отморозила руки в собственном доме

В Иркутской области женщина отморозила руки в своем доме из-за отсутствия отопления, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Шелехова Сергей Липин.

Отопление.
Отопление.
СС0

Пенсионерку нашла работница местного отделения «Почты России», которая обратила внимание на то, что пожилая женщина не пришла за пенсией.

Женщина поехала по адресу, но дверь ей никто не открыл. Соседи сказали, что не видели пенсионерку несколько дней.

Приехала полиция. Пенсионерку нашли дома с обморожением рук.

«Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ведется работа с органами социальной защиты. Ситуацию держу на контроле», — написал Липин.

Оказалось, что у пенсионерки нет печного отопления, а электрический обогреватель сломался.

Липин призвал всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде.

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