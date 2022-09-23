Сибирские наркоторговцы, перевозившие 5 кг героина, получили срок до 16 лет

Суд установил, что наркоторговцы работали в 2018—2019 годах.
Трое жителей Омска поставляли наркотические средства в Новосибирск. Две другие участницы группировки, жительницы Новосибирска распространяли наркотик в виде «закладок». Их задержали при перевозе 5 кг героина из Омска в Новосибирск.
«Суд признал их виновными по 11 эпизодам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, а также в приготовлении к сбыту наркотического средства в особо крупном размере (ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ)», — сообщили «Интерфаксу».
Подсудимых приговорили от 13 до 16 лет лишения свободы со штрафом от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.
Подсудимые вину не признали. Организатор группы и два ее участника — женщины. Двое участников группы были ранее судимы.