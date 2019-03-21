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21 марта
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Происшествия

Сибирские полицейские пожаловались на начальника, заставляющего их продавать косметику

Полицейские Северска (Томская область) пожаловались в соцсетях на одного из своих руководителей, сообщает интернет-ресурс LP.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Представители власти утверждают, что руководитель управления по работе с личным составом — полковник Татьяна Полянская — заставляет их продавать косметику Mary Kay.

Подчиненные вынуждены участвовать в сетевом бизнесе, чтобы не лишиться работы. Жалоба на полковника появилась в паблике во «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции». По словам пользователя, сотрудница МВД принуждает своих подчиненных продавать косметику, поскольку якобы сама подрабатывает ее распространением, пишет bfm.ru.

«Что-то мало верится, что она прям заставляла продавать, может, сама приторговывала, так эту косметику везде продают в любом госучреждении, и не от хорошей жизни», «Что-то не верится, может кто-то мстит», — пишут комментаторы.

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