Сибирские полицейские пожаловались на начальника, заставляющего их продавать косметику

Полицейские Северска (Томская область) пожаловались в соцсетях на одного из своих руководителей, сообщает интернет-ресурс LP .

Представители власти утверждают, что руководитель управления по работе с личным составом — полковник Татьяна Полянская — заставляет их продавать косметику Mary Kay.

Подчиненные вынуждены участвовать в сетевом бизнесе, чтобы не лишиться работы. Жалоба на полковника появилась в паблике во «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции». По словам пользователя, сотрудница МВД принуждает своих подчиненных продавать косметику, поскольку якобы сама подрабатывает ее распространением, пишет bfm.ru.