Сибирские полицейские пристрелили одичавшего быка, бросавшегося на людей и машины

14 октября агрессивный бык напал на людей в Иркутске, есть пострадавшие.

В дежурную часть полиции поступило сразу пять сообщений от разных жителей города.

«От действий животного, на момент поступления сообщения, пострадали двое местных жителей на остановке общественного транспорта, в том числе и школьница», — рассказали в ведомстве.

Бык также повреждал припаркованные автомобили. Разъяренного быка нашли в лесополосе.

Он мотал головой из стороны в сторону, бил копытом. Было принято решение применить огнестрельное оружие, так как на улице находились жители, пишет Тайга.инфо.

Полицейские застрелили бешеное животное.