Сибирские пожарные спасли котенка и "усыновили" его всей бригадой

Во время тушения пожара огнеборцы пожарной части №73 Республики Бурятия обнаружили котенка. Малыш сильно надышался дымом и жалобно мяукал из последних сил.
Спасатели, не задумываясь, достали котенка и откачали его.
После пожарные отмыли малыша, отогрели - да так и решили "усыновить" всей бригадой. Пушистика назвали Бумой. Теперь он живет в пожарной части и работает внештатным психологом.
Ранее в барнаульском зоопарке курица взяла под свое крыло брошенный выводок утят и вырастила очаровательных малышей.