9 июня
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Происшествия

Сибирские пожарные спасли котенка и "усыновили" его всей бригадой

Пожарные из Республики Бурятия спасли котенка и устроили к себе на работу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сибирские пожарные спасли котенка
Сибирские пожарные спасли котенка
МЧС России

Во время тушения пожара огнеборцы пожарной части №73 Республики Бурятия обнаружили котенка. Малыш сильно надышался дымом и жалобно мяукал из последних сил.

Спасатели, не задумываясь, достали котенка и откачали его.

После пожарные отмыли малыша, отогрели - да так и решили "усыновить" всей бригадой. Пушистика назвали Бумой. Теперь он живет в пожарной части и работает внештатным психологом.

Ранее в барнаульском зоопарке курица взяла под свое крыло брошенный выводок утят и вырастила очаровательных малышей.

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