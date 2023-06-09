Сибирские пожарные спасли котенка и "усыновили" его всей бригадой

Пожарные из Республики Бурятия спасли котенка и устроили к себе на работу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Во время тушения пожара огнеборцы пожарной части №73 Республики Бурятия обнаружили котенка. Малыш сильно надышался дымом и жалобно мяукал из последних сил.

Спасатели, не задумываясь, достали котенка и откачали его.

После пожарные отмыли малыша, отогрели - да так и решили "усыновить" всей бригадой. Пушистика назвали Бумой. Теперь он живет в пожарной части и работает внештатным психологом.

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