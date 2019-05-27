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Происшествия

Сибирские туристы ради эффектных фото позволили покусать себя гадюке

26 мая в Красноярске туристы пострадали ради эффектных фото со змеей, пишет Newslab.

Змея.
Змея.
СС0

Во время прогулки по заповеднику «Столбы» двое молодых людей и девушка взяли в руки небольшую черную змейку, чтобы сделать необычные фотографии.

«Увидели черную змейку сантиметров 30−40, подумали, что это безобидный уж, и решили пофотографироваться. Я сначала сам крутил и тискал его в руках. А моя девушка снимала. Змея и меня пыталась укусить, но не прокусила кожу. А друга укусила за большой палец правой руки. Мы подумали, что ничего страшного и продолжили прогулку. Но потом рука стала раздуваться. Кисть опухла до размера яблока», — рассказал один из любителей селфи.

Туристы дошли до магазина и попросили вызвать спасателей. Приехавшие спасатели поставили укол и наложили холодную повязку. По фото определили, что это вовсе не уж, а ядовитая гадюка, пишет «Росбалт».

Пострадавший находится в больнице, где, по оценкам врачей, проведет не меньше недели.

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