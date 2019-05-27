Сибирские туристы ради эффектных фото позволили покусать себя гадюке

Во время прогулки по заповеднику «Столбы» двое молодых людей и девушка взяли в руки небольшую черную змейку, чтобы сделать необычные фотографии.

«Увидели черную змейку сантиметров 30−40, подумали, что это безобидный уж, и решили пофотографироваться. Я сначала сам крутил и тискал его в руках. А моя девушка снимала. Змея и меня пыталась укусить, но не прокусила кожу. А друга укусила за большой палец правой руки. Мы подумали, что ничего страшного и продолжили прогулку. Но потом рука стала раздуваться. Кисть опухла до размера яблока», — рассказал один из любителей селфи.