14 сентября
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Происшествия

Сибирских подростков, жестоко убивших семью, отдадут под суд

СК РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела об убийстве 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя. В преступлении обвиняют 14-летнюю дочь погибшей женщины и ее 18-летнего знакомого, сообщает пресс-служба СК по региону.

Нож 17-летнего участника преступления
Нож 17-летнего участника преступления
СК РФ по Омской области

По информации следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима. Они были против отношений подростков. Также девочка не хотела ухаживать за младшей сестрой, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

Поздно ночью 22 января 2022 года парень пробрался в дом и ударил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку. Для преступления обвиняемый взял штык-нож у знакомого, который потом выбросил в сугроб.

Чтобы скрыть причастность к преступлению, 14-летняя подозреваемая рассказала соседям о незнакомом мужчине, который убил родственников, а также дала ложную наводку полицейским, из-за чего они долго не могли выйти на подозреваемых.

На повторных допросах 17-летний соучастник признался в содеянном. Он подробно рассказал о случившемся. Подростков заключили под стражу.

«Подростки обвиняются в преступлении, предусмотренном пп. „а“, „в“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору)», — отметили в ведомстве.

Из родственников 14-летней обвиняемой в живых остался младший 6-летний брат.

Уголовное дело собираются передать в суд.

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